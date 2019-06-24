Тело пока не найдено. В Лидском районе в Немане утонула 12-летняя девочка

Источник материала: Вороновская газета





Трагедия произошла вчера, 24 июня, в первой половине дня на Немане вблизи деревни Докудово.

На месте происшествия несколько часов работали лидские водолазы, но поиски не дали результатов, пишет Лидская газета . Сегодня эту работу продолжит маневренно-поисковая группа Гродненского областного Совета ОСВОД. Об этом журналисту «Лідскай газеты» сообщил начальник Лидской спасательной станции Петр Кудрявцев.

Информации о трагедии пока не много, обстоятельства выясняет Следственный комитет. Известно, что 12-летний ребенок вместе с бабушкой отдыхал у ее знакомых вблизи деревни Докудово. Девочка решила искупаться. Одна зашла в воду и начала тонуть прямо на глазах у бабушки. Вовремя оказать помощь ей никто не смог, ребенок ушел под воду.

– Сообщение о происшествии к нам поступило примерно в два часа дня, – рассказал начальник Лидской спасательной станции Петр Кудрявцев. – Мы сразу же выехали к месту. Несколько часов, до позднего вечера исследовали дно, пытались найти тело девочки, но безрезультатно.

ОСВОД напоминает, что купаться лучше всего в специально отведенных для этого местах, где за купающимися наблюдают спасатели. В Лидском районе сегодня их действует три: на левом и правом берегах центрального озера и на озере в деревни Малейковщизна. Трагических случаев в зоне действия спасательных станций и постов за последние годы не фиксировалось.

– Но помощьв нынешнем сезоне мы оказывали уже не раз, не раз вытаскивали из воды тонувших как взрослых, так и детей, – констатировал Петр Кудрявцев. – К сожалению, нередко причиной подобных инцидентов у взрослых становится алкоголь, у детей – невнимательность и безответность родителей.

Трагедия с 12-летней девочкой – это первый случай утопления ребенка в Лидском районе в этом году. В прошлом году на водоемах региона погибли два человека: мужчина, который в нетрезвом виде пытался переплыть озеро в деревне Шейбаки, и 13-летняя девочка, которая с друзьями-подростками отдыхала недалеко от детского оздоровительного лагеря «Солнышко». Напомним, тогда ребенка удалось достать из воды, доставить в реанимационное отделение Лидской ЦРБ, однако через несколько дней, проведенных на искусственной вентиляции легких, девочка скончалась.

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