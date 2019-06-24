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Пьяная компания вызвалась помочь подкачать колёса и угнала автомобиль

25.06.2019 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники ГАИ Барановичского ГОВД задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль у приятеля. С заявлением в милицию обратился 45-летний местный житель и сообщил, что у него угнали машину «Ауди».

Пьяная компания вызвалась помочь подкачать колёса и угнала автомобиль

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что угон совершил ранее судимый житель района В., 1966 г.р.

Как выяснилось, потерпевший с друзьями выпивал у себя в квартире, где и зашел разговор о машине. Мужчина сказал, что колеса не мешало бы накачать. Друзья проявили инициативу, взяли ключи у хозяина и спустились накачать колеса. Потом решили прокатиться, находившись при этом в состоянии алкогольного опьянения.

Лихачам не удалось долго покататься, через два дома их ждали сотрудники ГАИ Барановичского ГОВД, так как в дежурную часть поступил звонок, где сообщили, что за рулем синей «Ауди» находится пьяный водитель. Милиционеры остановили машину и задержали пьяного водителя.

По факту угона возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 214 УК Республики Беларусь).

Старший инспектор ГИОС Барановичского
ГОВД Анастасия Гурская

 
 
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  Сотрудники ГАИ Барановичского ГОВД задержали пьяного водителя, который угнал автомобиль у приятеля. С заявлением в милицию обратился 45-летний местный житель и...
 
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