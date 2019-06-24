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В Лиде 3-летняя девочка во время игры выстрелила из пневматики в голову приятеля-ровесника
Источник материала: Tut.by
В Лиде трехлетняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в голову приятеля-ровесника, который был в гостях у родственников, сообщает СК.
Во время игры девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку своего отца и выстрелила из нее в мальчика.
С пулевым ранением лба ребенка отвезли в больницу, там извлекли пулю и отпустили домой.
Милиция проводит проверку по факту инцидента.
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Ребенка с пулевым ранением головы отвезли в больницу.
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