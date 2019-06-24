В Речицком районе во время игры 8-летняя девочка выпала из окна

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 июня в больницу Речицы поступила 8-летняя девочка с различными травмами. Оказалось, она выпала из окна во время игры дома, сообщает МВД.

Девочка выпала из окна второго этажа коттеджа, где живет ее семья. Перед этим школьница вместе с сестрами резвилась в комнате, когда мама позвала детей вниз попить. Девочка увлеклась игрой и задержалась.

«Перепрыгивая с одного предмета мебели на другой, в конце концов она оказалась на подоконнике и потеряла равновесие. Школьница попыталась ухватиться за москитную сетку, но вместе с ней вывалилась наружу: упала на козырек дома, а с него скатилась на землю», — рассказали в МВД.

Девочка воспитывается в благополучной семье, такого раньше не случалось. Она до сих пор лечится.