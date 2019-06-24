В Гомеле мотолихач пытался скрыться от ГАИ: составлено 6 протоколов

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле мотолихач пытался скрыться от ГАИ: составлено 6 протоколов">

В Гомеле мотоциклист-лихач пытался скрыться от ГАИ. За нарушения ПДД на него составлено 6 административных протоколов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.





Днем 23 июня наряд ДПС ГАИ в Новобелицком районе заметил водителя на мотоцикле без регистрационных знаков. Инспекторы подали сигнал об остановке, но мотоциклист лишь увеличил скорость. Экипаж ГАИ преследовал гонщика, но тому удалось скрыться.

Любитель быстрой езды был найден в течение суток. Однако молодой человек отрицал свою причастность к произошедшему. «На требования сотрудников милиции реагировал агрессивно, отказывался сесть в служебную машину для установления личности и ведения административного процесса», — рассказали в ГАИ.

Как выяснилось, 24-летний гомельчанин ранее имел две судимости. В 2013 году за хранение психотропов в авто суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Спустя четыре года, работая водителем в службе такси, нарушил ПДД, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир такси получил серьезные травмы. По решению суда водитель был приговорен к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправучреждение открытого типа и на 3 года был лишен права управлять транспортными средствами.

Также до последнего задержания в автобиографии гомельчанина насчитывалось 67 административных правонарушений. Ранее он привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, без права управления и за невыполнение неоднократных требований сотрудников ОВД об остановке транспортного средства. Теперь в отношении нарушителя составлено 6 административных протоколов, в том числе за езду без права управления повторно в течение года, невыполнение неоднократных требований об остановке, а также неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomele-motolihach-pytalsja-skrytsja-ot-gai-sostavleno-6-protokolov-352566-2019/

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