ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле мотолихач пытался скрыться от ГАИ: составлено 6 протоколов

25.06.2019 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Гомеле мотолихач пытался скрыться от ГАИ: составлено 6 протоколов">

В Гомеле мотоциклист-лихач пытался скрыться от ГАИ. За нарушения ПДД на него составлено 6 административных протоколов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

В Гомеле мотолихач пытался скрыться от ГАИ: составлено 6 протоколов

Днем 23 июня наряд ДПС ГАИ в Новобелицком районе заметил водителя на мотоцикле без регистрационных знаков. Инспекторы подали сигнал об остановке, но мотоциклист лишь увеличил скорость. Экипаж ГАИ преследовал гонщика, но тому удалось скрыться.

Любитель быстрой езды был найден в течение суток. Однако молодой человек отрицал свою причастность к произошедшему. «На требования сотрудников милиции реагировал агрессивно, отказывался сесть в служебную машину для установления личности и ведения административного процесса», — рассказали в ГАИ.

Как выяснилось, 24-летний гомельчанин ранее имел две судимости. В 2013 году за хранение психотропов в авто суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Спустя четыре года, работая водителем в службе такси, нарушил ПДД, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП пассажир такси получил серьезные травмы. По решению суда водитель был приговорен к 2,5 года ограничения свободы без направления в исправучреждение открытого типа и на 3 года был лишен права управлять транспортными средствами.

Также до последнего задержания в автобиографии гомельчанина насчитывалось 67 административных правонарушений. Ранее он привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, без права управления и за невыполнение неоднократных требований сотрудников ОВД об остановке транспортного средства. Теперь в отношении нарушителя составлено 6 административных протоколов, в том числе за езду без права управления повторно в течение года, невыполнение неоднократных требований об остановке, а также неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomele-motolihach-pytalsja-skrytsja-ot-gai-sostavleno-6-protokolov-352566-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле мотоциклист-лихач пытался скрыться от ГАИ. За нарушения ПДД на него составлено 6 административных протоколов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пинские пограничники сорвали рыбалку браконьеру из Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика