Мужчина устанавливал во дворе надувной бассейн и его убило током

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе мужчину убило током, когда он устанавливал плавательный надувной бассейн, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.



Фото:Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Трагедия произошла 22 июня в деревне Коротковичи. 35-летний житель Светлогорска был в гостях, где помогал устанавливать и наполнять водой плавательный бассейн. В момент отключения насоса от сети он коснулся электрических разъемов. Мужчина умер.