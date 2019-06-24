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Мужчина устанавливал во дворе надувной бассейн и его убило током
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе мужчину убило током, когда он устанавливал плавательный надувной бассейн,
Трагедия произошла 22 июня в деревне Коротковичи. 35-летний житель Светлогорска был в гостях, где помогал устанавливать и наполнять водой плавательный бассейн. В момент отключения насоса от сети он коснулся электрических разъемов. Мужчина умер.
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Трагедия произошла 22 июня в деревне Коротковичи. 35-летний житель Светлогорска был в гостях, где помогал устанавливать и наполнять водой плавательный бассейн.
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