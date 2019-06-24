Источник материала: Кировец

За три дня в Могилевской области утонули пять человек. По данным ОСВОД, 20 июня на реке Днепр в деревне Седич Быховского района при купании в состоянии алкогольного опьянения утонул 38-летний мужчина.



21 июня на Чечевичском водохранилище в Быховском районе утонула 89-летняя женщина. Обстоятельства уточняются.



22 июня в реке Свислочь а.г. Липень Осиповичского района утонул при купании 52-летний мужчина. А в искусственном водоеме в Кировске – 43-летний мужчина. Он купался в состоянии алкогольного опьянения. На водохранилище на реке Лоша Горецкого района в этот день утонул 28-летний мужчина. Он также купался нетрезвым.