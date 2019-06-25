В центре Гомеля сгорел дом

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 июня на улице Рогачевской в центре Гомеля загорелся частный дом. Дым и гарь распространились на всю округу.





Пожар потушили, сообщает телеграм-канал « ЧП Беларусь | Будь в курсе ». Причины возгорания выясняются.

К слову, именно в этом дворе городские власти планируют строительство многоэтажки, некоторые местные жители выступают против.