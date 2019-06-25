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В центре Гомеля сгорел дом

26.06.2019 08:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 25 июня на улице Рогачевской в центре Гомеля загорелся частный дом. Дым и гарь распространились на всю округу.


Пожар потушили, сообщает телеграм-канал «ЧП Беларусь | Будь в курсе». Причины возгорания выясняются.


Открыть/скачать видео (489.32 КБ)

К слову, именно в этом дворе городские власти планируют строительство многоэтажки, некоторые местные жители выступают против.

 
Теги: Гомель
 
 
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Дым и гарь распространились на всю округу.
 
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