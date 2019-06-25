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В Новополоцке выпал из окна и погиб 16-летний подросток
Источник материала: Tut.by
Милиция и следователи
Поздно вечером 25 июня 16-летний местный житель позвонил в милицию и сообщил, что из окна его квартиры выпал знакомый-одногодка.
«Установлено, что в этой квартире находилась компания из трех подростков без взрослых. Все они были трезвы», — рассказали в милиции.
Назначена проверка, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.
Раньше погибший и его друзья в поле зрения милиции не попадали.
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Пока не ясно, что случилось: погибший и его друзья были трезвы.
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