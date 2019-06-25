В Новополоцке выпал из окна и погиб 16-летний подросток

Источник материала: Tut.by

Милиция и следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего парня в Новополоцке.

Поздно вечером 25 июня 16-летний местный житель позвонил в милицию и сообщил, что из окна его квартиры выпал знакомый-одногодка.

«Установлено, что в этой квартире находилась компания из трех подростков без взрослых. Все они были трезвы», — рассказали в милиции.

Назначена проверка, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.

Раньше погибший и его друзья в поле зрения милиции не попадали.