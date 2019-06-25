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В Речице в домашнем пруду утонул четырехлетний ребенок

26.06.2019 11:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице в декоративном пруду утонул четырехлетний мальчик, сообщили в Следственном комитете.


Трагедия произошла вечером 25 июня. Отец ребенка был в гараже, мать с ребенком — в доме. Мальчик вышел во двор. Мать предположила, что он идет в гараж к отцу. Через какое-то время родители обнаружили ребенка в пруду без признаков жизни.

Самодельный водоем огорожен забором-сеткой с деревянной калиткой, уточнили в СК.

Врачи скорой не смогли реанимировать мальчика.

СК проводит проверку.

 
 
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