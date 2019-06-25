|
В Речице в домашнем пруду утонул четырехлетний ребенок
Источник материала: Tut.by
В Речице в декоративном пруду утонул четырехлетний мальчик, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла вечером 25 июня. Отец ребенка был в гараже, мать с ребенком — в доме. Мальчик вышел во двор. Мать предположила, что он идет в гараж к отцу. Через какое-то время родители обнаружили ребенка в пруду без признаков жизни.
Самодельный водоем огорожен забором-сеткой с деревянной калиткой, уточнили в СК.
Врачи скорой не смогли реанимировать мальчика.
СК проводит проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла вечером 25 июня.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)