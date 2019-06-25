|
Будь осторожен на железнодорожном переезде!
26.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся многочисленными человеческими жертвами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)