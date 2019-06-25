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Будь осторожен на железнодорожном переезде!

26.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия, сопровождающиеся многочисленными человеческими жертвами.
Аварии, происходящие на переездах, называют глупыми, однако не все так очевидно. Явно же человек видит светофор, знаки, знает о приближающейся опасности, но почему-то решает выехать. Значит, у него есть какая-то логика, и он полагает, что сможет безопасно миновать рельсы. То есть речь зачастую идет об осознанном нарушении, и дело вовсе не в невнимательности, как многие полагают.
Следует напомнить, что за нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 51 до 102 рублей.
Госавтоинспекция призывает всех водителей к благора-зумию. Будьте внимательны на переездах, не спешите и не рискуйте напрасно!
Сергей МАЧУЛЬСКИЙ,
начальник ОГАИ РОВД.

 
 
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Железнодорожный переезд является одним из наиболее опасных участков дороги, а столкновение транспортного средства с поездом – серьезным видом...
 
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