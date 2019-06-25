Актуальная задача

Источник материала: Кричевская жизнь

Борьба с наркоманией – одна из актуальных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Это связано с тем, что в последние годы быстрыми темпами растет число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ, особенно среди молодежи. Причем, уровень наркотизации населения расширяется как географически, так и по типу принимаемых наркотиков. В связи с этим в период с 01.06.2019 года по 15.09.2019 года на территории района реализуется специальная программа «Мак».

Цель программы — не допустить распространение наркотического сырья растительного происхождения, такого как мак и конопля, которые могут произрастать как в нежилых массивах района, так и на огородах жителей, а также выявление лиц, занимающихся выращиванием, изготовлением, хранением, сбытом и транспортировкой наркотических средств.

В связи с этим граждане обязаны прополоть свои грядки от мака и конопли, а также удалить их с придомовой территории. Выращивание этих растений преследуется законодательством Рес­публики Беларусь и влечет как административную, так и уголовную ответственность.

В случае выявления вами мест дикорастущих растений мак или конопля, а также подозрительных лиц, которые собирают эти растения, просьба обращаться по телефонам +375336253658 (МТС), 34-905 или 102. Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ,

первый заместитель начальника РОВД.