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Актуальная задача
26.06.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Борьба с наркоманией – одна из актуальных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Это связано с тем, что в последние годы быстрыми темпами растет число лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ, особенно среди молодежи. Причем, уровень наркотизации населения расширяется как географически, так и по типу принимаемых наркотиков. В связи с этим в период с 01.06.2019 года по 15.09.2019 года на территории района реализуется специальная программа «Мак».
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Борьба с наркоманией – одна из актуальных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Это связано с тем, что в последние
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