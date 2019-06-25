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Чудом никто не пострадал. В США торнадо снес пирс с лодками - их понесло на людей
Источник материала: Tut.by
На Кентукки обрушился торнадо, скорость которого достигала 160 км/ч. Шквалистый ветер застал группу людей в лодке. Пока люди, борясь с ветром, пытались выбраться, торнадо буквально снес пирс с пришвартованными лодками. Инцидент попал на видео.
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Посмотрите, как сильный ветер буквально сметает пирс и пришвартованные суда.
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