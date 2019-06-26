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В четырехэтажном доме в Минске обвалилась часть потолка

27.06.2019 01:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 26 июня в четырехэтажном доме на Стахановской, 33 произошло ЧП. Как сообщили TUT.BY жильцы, в квартире на четвертом этаже обвалилась часть потолка. В доме сейчас идет капремонт.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

«В доме по адресу Стахановская 33 обвалилась крыша в жилых квартирах. Звонили в 115 сказали, что ничего сделать не могут, посоветовали переночевать в другом месте. На месте работает МЧС. Затоплены нижние этажи», — сообщил нам Александр, в квартире живет его подруга Дарья.

Фото предоставлено читателем TUT.BY

Она рассказала, что обрушение произошло в комнате ее соседки, а с потолка ручьем полилась вода.


Открыть/скачать видео (841.03 КБ)

«Просто повезло, что не рухнуло на соседку, могло бы убить», — говорит Дарья.


Фото предоставлено читателем TUT.BY

Кроме того, такая же ситуация и в соседней квартире. Наши читатели сообщили, что на месте работают спасатели, приезжал представитель администрации Партизанского района, позже прибыли и подрядчики, которые отвечают за ремонт в доме.

 
 
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Поздно вечером 26 июня в четырехэтажном доме на Стахановской, 33 произошло ЧП. Как сообщили TUT.BY жильцы, в квартире на четвертом этаже обвалилась часть потолка. В доме...
 
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