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В Бурятии два пилота погибли и семь человек пострадали в загоревшемся после посадки АН-24

27.06.2019 07:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.


Фото: vk.com/Республика Бурятия

«В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения», — сообщил пресс-секретарь.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ в четверг утром.

«После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», — уточнил Фишев.

Видео: Baikal Daily

В настоящее время на месте происшествия работают расчеты пожарной службы.

«Глава Бурятии Алексей Цыденов держит на контроле ситуацию, он поручил оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим», — добавил пресс-секретарь.

 
 
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После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за...
 
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