Из-за молний в Могилевской области горели дома и сарай

Источник материала: Tut.by

Прокатившиеся за последние сутки по Могилевской области грозы оставили после себя сожженными два дома и сарай — в них попали разряды молний. Как сообщили в МЧС , люди при пожарах не пострадали.

Дачный дом в деревне Боровица Кировского района загорелся 26 июня в 00.03. В нем никого не было — хозяин с семьей живут в Бобруйске. Огонь повредил крышу, перекрытия, вещи в доме.

А в ночь на 27 июня от попадания молний загорелись дом и сарай. Пожар уничтожил крышу и вещи одиноко проживающего пенсионера в доме в деревне Михалево Могилевского района. А сарай загорелся в 04.06 в деревне Прилесье Чаусского района.