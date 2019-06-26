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Из-за молний в Могилевской области горели дома и сарай

27.06.2019 11:06 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокатившиеся за последние сутки по Могилевской области грозы оставили после себя сожженными два дома и сарай — в них попали разряды молний. Как сообщили в МЧС, люди при пожарах не пострадали.

Дачный дом в деревне Боровица Кировского района загорелся 26 июня в 00.03. В нем никого не было — хозяин с семьей живут в Бобруйске. Огонь повредил крышу, перекрытия, вещи в доме.

А в ночь на 27 июня от попадания молний загорелись дом и сарай. Пожар уничтожил крышу и вещи одиноко проживающего пенсионера в доме в деревне Михалево Могилевского района. А сарай загорелся в 04.06 в деревне Прилесье Чаусского района.

 
 
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