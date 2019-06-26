Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

Тренировочные тактико – специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС прошли в областном центре. Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Объектом стало совместное предприятие «Транзит» в форме ООО - белорусское предприятие, предлагающее комплекс услуг по организации перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов.





По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия грузовой тягач с полуприцепом совершил лобовое столкновение со стеной склада временного хранения сырья, что повлекло за собой обрушение строительных конструкций с образованием завала. Под завалами - два человека, водитель грузового тягача заблокирован в кабине автомобиля, существует угроза возгорания разлившегося (на площади около 5 м . кв.) в результате ДТП дизтоплива. Кроме этого под колесами полуприцепа грузового тягача оказался еще один пострадавший, который пытался предупредить водителя грузового тягача об опасности маневра.





Вторая вводная предполагала, что в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия бензовоз перевозящий ЛВЖ (АИ-92, объем 10 м . куб) совершил касательное столкновение с элементами ж/б забора, что повлекло за собой обрушение конструкций забора с образованием завала. Под завалами - человек, который пытался предупредить водителя об опасном маневре. Водитель бензовоза самостоятельно покинул опасную зону, существует угроза возгорания разлившегося (на площади более 100 м . кв.) перевозимого топлива.