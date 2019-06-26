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Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации ДТП
27.06.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тренировочные тактико – специальные учения с личным составом Брестского гарнизона
По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия грузовой тягач с полуприцепом совершил лобовое столкновение со стеной склада временного хранения сырья, что повлекло за собой обрушение строительных конструкций с образованием завала. Под завалами - два человека, водитель грузового тягача заблокирован в кабине автомобиля, существует угроза возгорания разлившегося (на площади около
Вторая вводная предполагала, что в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия бензовоз перевозящий ЛВЖ (АИ-92, объем
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Тренировочные тактико – специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС прошли в областном центре. Сотрудники службы спасения отрабатывали...
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