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Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации ДТП

27.06.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тренировочные тактико – специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС прошли в областном центре. Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Объектом стало совместное предприятие «Транзит» в форме ООО - белорусское предприятие, предлагающее комплекс услуг по организации перевозок экспортно-импортных и транзитных грузов.

Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации ДТП

По замыслу учений, в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия грузовой тягач с полуприцепом совершил лобовое столкновение со стеной склада временного хранения сырья, что повлекло за собой обрушение строительных конструкций с образованием завала. Под завалами - два человека, водитель грузового тягача заблокирован в кабине автомобиля, существует угроза возгорания разлившегося (на площади около 5 м. кв.) в результате ДТП дизтоплива. Кроме этого под колесами полуприцепа грузового тягача оказался еще один пострадавший, который пытался предупредить водителя грузового тягача об опасности маневра.

Сотрудники службы спасения отрабатывали навыки ликвидации ДТП

Вторая вводная предполагала, что в результате дорожно-транспортного происшествия на территории предприятия бензовоз перевозящий ЛВЖ (АИ-92, объем 10 м. куб) совершил касательное столкновение с элементами ж/б забора, что повлекло за собой обрушение конструкций забора с образованием завала. Под завалами - человек, который пытался предупредить водителя об опасном маневре. Водитель бензовоза самостоятельно покинул опасную зону, существует угроза возгорания разлившегося (на площади более 100 м. кв.) перевозимого топлива.

 
 
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  Тренировочные тактико – специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС прошли в областном центре. Сотрудники службы спасения отрабатывали...
 
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