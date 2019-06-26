В Лельчицком районе второй день ищут пропавшую в лесу женщину

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе возле деревни Рубеж пропала 67-летняя женщина. Ее ищут второй день, сообщили в МЧС.

Пенсионерка ушла в лес утром 26 июня, однако к вечеру домой не вернулась, родные забили тревогу. К поискам пропавшей подключились работники милиции, МЧС и лесхоза. Женщину искали дотемна, но не нашли. Сегодня поисковая операция продолжается.