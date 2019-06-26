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В Лельчицком районе второй день ищут пропавшую в лесу женщину
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе возле деревни Рубеж пропала 67-летняя женщина. Ее ищут второй день,
Пенсионерка ушла в лес утром 26 июня, однако к вечеру домой не вернулась, родные забили тревогу. К поискам пропавшей подключились работники милиции, МЧС и лесхоза. Женщину искали дотемна, но не нашли. Сегодня поисковая операция продолжается.
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Пенсионерка ушла в лес утром 26 июня, однако к вечеру домой не вернулась.
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