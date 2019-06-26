В больницах остаются 15 пострадавших в ДТП с маршруткой в Каменецком районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В больницах госпитализированными остаются 15 пострадавших в ДТП в Каменецком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.





В Брестской областной больнице на лечении находятся 12 человек, еще трое - в Каменецкой ЦРБ. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме, в их состоянии наблюдается положительная динамика.

"В областной больнице один человек находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. У остальных одиннадцати оно средней степени тяжести: шесть человек - в травматологии, два - в торакальной хирургии, еще три - в нейрохирургии. Состояние пациентов в Каменецкой больнице удовлетворительное. Все необходимое для оказания медицинской помощи имеется", - рассказал Андрей Корнелюк.

Как сообщалось, резонансная авария случилась утром 21 июня в агрогородке Видомля. На перекрестке столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и автомобиль Mercedes, который вез пассажиров по маршруту Каменец - Брест. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 пассажиров и водитель маршрутки. Всех их оперативно доставили в больницы Каменца и Бреста. Спустя несколько часов одна пассажирка от полученных травм скончалась в операционной.

Одной из возможных причин аварии рассматривается техническая неисправность грузовика. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.