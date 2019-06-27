Буря в Несвижском парке: шквалистым ветром уничтожены деревья

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вчера, 27 июня, на территорию района обрушилась буря с сильным ночным дождем и шквалистым ветром. В послеобеденное время она бушевала в Несвижском парке. Шквалистый ветер сломал более 20 деревьев. Несколько из них перекрыли въезд и выезд из парка со стороны агрогородка Заозерье. Здесь практически сразу после тревожного сигнала сработали зеленстроевцы. Убирали стволы больших деревьев с проезжей части, так как «в плену» оказались автомобили несвижан и гостей города — тех, кто оставил транспорт на автостоянке, недалеко от замка.

























— Сегодня работы продолжаются, — сообщил директор КУП «Несвижский зеленстрой» В.П. Жилач. — К ним приступили с 5 утра и в настоящее время устраняем последствия стихии. Порывами штормового ветра повреждены деревья в Старом, Марысином и Английском парках. Одно из высоких деревьев рухнуло прямо к памятнику на Братской могиле воинов и партизан, павших при освобождении Несвижа. Памятник не пострадал.

Помощь в работе оказывают Несвижское и Городейское лесничество, также задействована техника жилищно-коммунального хозяйства.

По данным службы 103 УЗ «Несвижская ЦРБ» во время бури люди не пострадали, сигналов о помощи не поступало.

Как сообщили в ОГАИ Несвижского РОВД, фактов ДТП в районе стихийной бури не зафиксировано.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.