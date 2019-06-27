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В Пинске мужчина угрожал участковому инспектору ножом

28.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске мужчина угрожал участковому инспектору ножом
По информации ГИОС УВД Брестского облисполкома, 44-летний житель Пинска позвонил в милицию и сообщил, что теща украла у него деньги. На место вызова незамедлительно выбыли участковые инспекторы милиции.

Однако мужчина категорически отказывался открывать дверь, начав при этом словесный конфликт. Вскоре участковым удалось достучаться, и дверь открылась. Злоумышленник вышел и стал угрожать ножом. Одному из участковых удалось выбить нож из его рук и, применив силу, нейтрализовать дебошира.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия и насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел по ст. 364 УК Республики Беларусь (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

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