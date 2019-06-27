В Краснополье пьяный студент снес забор вокруг церкви - бил ногой

Источник материала: Tut.by

В Краснополье студент снес забор вокруг церкви — просто так. В тот момент 19-летний злоумышленник был пьян, сообщили TUT.BY в Краснопольском РОВД.





О том, что в ночь на 16 июня кто-то повредил 16 пролетов забора вокруг Свято-Успенской церкви, сообщил в милицию настоятель храма. Злоумышленника нашли довольно быстро.

Выяснилось, что накануне вечером в дом рядом с церковью приехала на выходные после учебы компания молодых людей. Они выпивали, а один из компании несколько раз выходил из дома. Куда — его друзья не знали. Милиция установила, что 19-летний местный житель ночью сломал забор — бил ногой по пролетам ограждения.

Нанесенный ущерб оценили в 253,28 рубля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за хулиганство. Ему грозит наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы на 3 года.



