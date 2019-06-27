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В Мозыре отломившаяся из-за ветра ветка травмировала 12-летнего мальчика

28.06.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Мозыре отломившаяся из-за сильного ветра ветка дерева травмировала 12-летнего мальчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В Мозыре отломившаяся из-за ветра ветка травмировала 12-летнего мальчика

27 июня примерно в 16.50 мальчик гулял в парковой зоне у фонтана. Из-за сильного порыва ветра отломилась ветка от большого дерева и упала на ребенка. С диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма» он был госпитализирован.

Сотрудники Мозырского РОСК проводят проверку.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-mozyre-otlomivshajasja-iz-za-vetra-vetka-travmirovala-12-letnego-malchika-353071-2019/
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БЕЛТА.

 
 
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В Мозыре отломившаяся из-за сильного ветра ветка дерева травмировала 12-летнего мальчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской...
 
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