В Мозыре отломившаяся из-за ветра ветка травмировала 12-летнего мальчика

В Мозыре отломившаяся из-за сильного ветра ветка дерева травмировала 12-летнего мальчика, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
27 июня примерно в 16.50 мальчик гулял в парковой зоне у фонтана. Из-за сильного порыва ветра отломилась ветка от большого дерева и упала на ребенка. С диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма» он был госпитализирован.
Сотрудники Мозырского РОСК проводят проверку.
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