Гром и молнии. На Гомельщине гроза стала причиной пожара в четырех домах, двух сараях и бане

Источник материала: Tut.by

Непростым выдалось 27 июня для спасателей области: пожаров в этот день было зафиксировано больше обычного. Все из-за гроз. От ударов молний горели 4 дома, 2 сарая и баня. Подробности сообщили в МЧС.

Первый звонок поступил жлобинским спасателям. В 6.30 молния ударила в дом по улице Сортировочной. В результате пожара огнем уничтожена крыша и потолок. Пострадавших нет.





Через час в Гомельском районе горела баня в деревне Плесы Гомельского района. Причина та же — удар молнии.





И примерно в это же время пожарные спасали от огня сарай в деревне Красный Алес Добрушского района, в который также ударила молния.





Около десяти утра работникам МЧС Речицкого района поступило сообщение о пожаре в деревне Ребуса. Причина возгорания дома и сарая та же.





Через полчаса молния ударила в жилой дом в деревне Ченки Гомельского района. Огнем повреждены крыша и потолок.





В 15.00 поступило сообщение, что горит нежилой дом в деревне Свирежа Лоевского района. Рассматриваемая версия причины пожара — удар молнии.