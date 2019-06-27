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За три дня четыре жертвы. Один катил велосипед, две вышли перед поездом, одна лежала на рельсах
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области за 3 дня на железнодорожных путях погибли 4 человека,
Смертельную травму получила 17-летняя девушка в Климовичах. Она, по предварительной информации, лежала на рельсах в ночь с 22 на 23 июня на перегоне Волосковня — Климовичи. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось. С травмами пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. 24 июня девушка умерла в больнице.
24 июня, около 05.00, под колесами поезда
25 июня на оборудованном переезде перегона Темный Лес — Ходосы в 23.22 грузовой поезд сбил 27-летнего мужчину. Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.
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Все 4 случая произошли за 3 дня.
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