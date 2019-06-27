За три дня четыре жертвы. Один катил велосипед, две вышли перед поездом, одна лежала на рельсах

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области за 3 дня на железнодорожных путях погибли 4 человека, сообщили в УВД Могоблисполкома. 17-летняя девушка лежала на рельсах, две женщины шагнули к поезду сами, а мужчина катил велосипед через переезд.

Смертельную травму получила 17-летняя девушка в Климовичах. Она, по предварительной информации, лежала на рельсах в ночь с 22 на 23 июня на перегоне Волосковня — Климовичи. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не получилось. С травмами пострадавшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. 24 июня девушка умерла в больнице.

24 июня, около 05.00, под колесами поезда погибла 43-летняя могилевчанка . Она шагнула на рельсы перед грузовым поездом на станции Бобруйск вблизи улицы Орджоникидзе. В этот же день в 20.16 на перегоне Бобруйск — Мирадино пассажирский поезд насмерть сбил 25-летнюю бобруйчанку. Она также сама вышла на рельсы перед поездом.

25 июня на оборудованном переезде перегона Темный Лес — Ходосы в 23.22 грузовой поезд сбил 27-летнего мужчину. Мужчина переходил железнодорожный переезд с велосипедом. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.