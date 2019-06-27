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33-летний пинчанин украл сумку у девушки на пляже в Барановичах

28.06.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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33-летний пинчанин украл сумку у девушки на пляже в Барановичах
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщила официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

– В самый разгар дня на берегу Светиловского озера мужчина воспользовался отсутствием внимания загорающей местной жительницы и открыто похитил ее сумочку. Девушка ничего бы и не заметила, если бы люди, находящиеся рядом, не стали кричать вслед убегающему злоумышленнику. Сотрудникам уголовного розыска Барановичского ГОВД «по горячим следам» удалось задержать грабителя. Им оказался 33-летний житель Пинска. В сумке у потерпевшей находился кошелек с 60 белорусскими рублями и 15 новозеландскими долларами, а также личные вещи. По факту грабежа возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 206 УК Республики Беларусь).

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