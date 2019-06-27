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В Жабинке годовалая малышка выпала из окна четвертого этажа
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет проводит проверку по факту выпадения ребенка из окна. Об этом
Утром в четверг, 27 июня, годовалая девочка находилась дома с матерью и шестилетним братом.
Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже, на крышу пристройки. Мать и брат в это время находились в другой комнате.
«С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое», — рассказали в СК.
СК по данному факту проводится проверка.
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Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже. Мать и брат в это...
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