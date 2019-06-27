В Жабинке годовалая малышка выпала из окна четвертого этажа

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет проводит проверку по факту выпадения ребенка из окна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром в четверг, 27 июня, годовалая девочка находилась дома с матерью и шестилетним братом.

Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже, на крышу пристройки. Мать и брат в это время находились в другой комнате.

«С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое», — рассказали в СК.

СК по данному факту проводится проверка.