В Жабинке годовалая девочка выпала из окна на 4-м этаже

Источник материала: Виртуальный Брест

В четверг, 27 июня, примерно в 8 часов 30 минут годовалая девочка находилась дома с матерью и 6-летним братом.





Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже, на крышу пристройки. Мать и брат в это время находились в другой комнате.

С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Жабинковским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.

Следователи напоминают:

- размешайте мебель в комнате таким образом, чтобы исключить доступ детей к окнам;

- открывайте окна в положение для проветривания и используйте специальные запирающие устройства;

- постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей.