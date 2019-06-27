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В Жабинке годовалая девочка выпала из окна на 4-м этаже
28.06.2019 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В четверг, 27 июня, примерно в 8 часов 30 минут годовалая девочка находилась дома с матерью и 6-летним братом.
Девочка играла в комнате, где было открыто окно. Забравшись на диван, она залезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из окна на 4-м этаже, на крышу пристройки. Мать и брат в это время находились в другой комнате.
С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Жабинковским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка.
Следователи напоминают:
- размешайте мебель в комнате таким образом, чтобы исключить доступ детей к окнам;
- открывайте окна в положение для проветривания и используйте специальные запирающие устройства;
- постоянно контролируйте местонахождение и поведение детей.
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В четверг, 27 июня, примерно в 8 часов 30 минут годовалая девочка находилась дома с матерью и 6-летним братом. Девочка играла в комнате, где было открыто окно....
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