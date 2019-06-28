В Ивацевичском районе пропавшая пенсионерка сама вышла из леса на следующее утро

Источник материала: Полесская правда



Женщина отправилась в лес у деревни Глинище за ягодами утром 22 июня. Вечером ее родственники забили тревогу. В поисках задействовали работников МЧС, сотрудников Ивацевичского РОВД и Телеханского лесхоза, местное население. К счастью, пропавшая пенсионерка самостоятельно вышла из леса в деревне Гоща на следующее утро.

Старший оперуполномоченный группы розыскной работы уголовного розыска Пинского РОВД рассказал, какие правила следует соблюдать, чтобы поход в лес не принес негативных эмоций.

Во-первых, обязательно известите о своем походе родственников, соседей или друзей: расскажите им, в какую местность собираетесь ехать (идти) за ягодами или грибами.

Во-вторых, тщательно продумайте свое снаряжение: возьмите с собой мобильный телефон, проверив заряд батареи и пополнив баланс. Также возьмите обычный свисток, в глуши он может оказаться незаменимым. Не поленитесь взять запас воды, еды, нож, можно и компас. Не забудьте про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. Особое внимание уделите одежде: пусть она будет поярче, обувь поудобнее.

В-третьих, подходя к лесу или зайдя в него, обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция, а также мелкие: квартальные столбы, линии просеки.

Если же вы заблудились, то, главное, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами, если были в лесу не одни, или которое точно знаете, либо ищите любую тропинку, просеку или линию электропередачи. Как только найдете ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте.

Используйте свой мобильный телефон для связи, а также любые навигационные приложения.

Пока не стемнело, лучше оставаться на месте, позвонив кому-либо из родственников или знакомых, кто хорошо знает данную местность, чтобы объяснить свое местонахождение и уточнить, в каком направлении двигаться.

Если предпринимаемые меры не помогли выбраться из леса, тогда наберите номера 102 или 112.

Начеку нужно быть и родственникам. Если близкий человек не вернулся домой в назначенное время, и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо безотлагательно вызывать работников милиции, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! Ночью в конце лета, а особенно осенью, в лесу уже довольно прохладно, а силы, к примеру, у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе.