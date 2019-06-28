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Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем

29.06.2019 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28 июня 2019 года г., 20-25. В г. Бресте на ул. Советской произошел пожар в кирпичном двухэтажном неэксплуатируемом здании, состоящем на балансе КУП.

Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем

Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем

Огнем уничтожена часть кровли, повреждено перекрытие.

Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем
 Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  28 июня 2019 года г., 20-25. В г. Бресте на ул. Советской произошел пожар в кирпичном двухэтажном неэксплуатируемом здании, состоящем на балансе КУП. Огнем...
 
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