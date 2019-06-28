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Что так полыхало вчера вечером на ул. Советской. Рассказываем и показываем
29.06.2019 11:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 июня 2019 года г., 20-25. В г. Бресте на ул. Советской произошел
Огнем уничтожена часть кровли, повреждено перекрытие.
Причина пожара устанавливается.
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28 июня 2019 года г., 20-25. В г. Бресте на ул. Советской произошел пожар в кирпичном двухэтажном неэксплуатируемом здании, состоящем на балансе КУП. Огнем...
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