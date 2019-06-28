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ЧП в Иркутской области: из-за паводка погибли 5 человек, еще несколько пропали без вести

29.06.2019 18:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Иркутской области из-за паводка под водой оказалось 20 населенных пунктов в трех районах — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до пяти, в зоне подтопления оказался 31 населенный пункт. Власти региона пообещали пострадавшим компенсации.


В результате паводка погибли пять человека, один из них несовершеннолетний, еще 351 пострадали, сообщает ТАСС. 

По данным источника ТАСС в экстренных службах, число жертв больше — пять человек, при этом еще несколько числятся пропавшими без вести. За последние сутки зона подтопления распространилась на Чунский район области, число пострадавших из-за паводка населенных пунктов увеличилось на 11.

Подтоплены оказались более 3,7 тыс. домов, в которых проживают свыше 9 тыс. человек, а также 32 социально значимых объекта. К ликвидации ЧС привлекли более 570 человек и 125 единиц техники.

Ранее в субботу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что подъем воды в Иркутской области уже достиг критического уровня и, согласно прогнозам, в ближайшие дни будет продолжаться. На компенсации пострадавших уже выделили 980 млн руб. из федерального бюджета и резервного фонда, сообщил губернатор региона Серегй Левченко. В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев пообещал, что потерявшим дома предоставят жилье.

В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается на сайте МЧС России.

Согласно прогнозу ведомства, в селе Ухтуй может затопить 85 жилых домов (в них проживают более 240 человек), в Широково — до 70 домов (267 жителей).

 
 
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Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до пяти, в зоне подтопления оказался 31 населенный пункт. Власти региона пообещали пострадавшим...
 
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