ЧП в Иркутской области: из-за паводка погибли 5 человек, еще несколько пропали без вести

Источник материала: Tut.by

В Иркутской области из-за паводка под водой оказалось 20 населенных пунктов в трех районах — Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском. Число погибших из-за паводка в Иркутской области выросло до пяти, в зоне подтопления оказался 31 населенный пункт. Власти региона пообещали пострадавшим компенсации.





В результате паводка погибли пять человека, один из них несовершеннолетний, еще 351 пострадали, сообщает ТАСС.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, число жертв больше — пять человек, при этом еще несколько числятся пропавшими без вести. За последние сутки зона подтопления распространилась на Чунский район области, число пострадавших из-за паводка населенных пунктов увеличилось на 11.

Подтоплены оказались более 3,7 тыс. домов, в которых проживают свыше 9 тыс. человек, а также 32 социально значимых объекта. К ликвидации ЧС привлекли более 570 человек и 125 единиц техники.

Ранее в субботу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что подъем воды в Иркутской области уже достиг критического уровня и, согласно прогнозам, в ближайшие дни будет продолжаться. На компенсации пострадавших уже выделили 980 млн руб. из федерального бюджета и резервного фонда, сообщил губернатор региона Серегй Левченко. В свою очередь глава МЧС Евгений Зиничев пообещал, что потерявшим дома предоставят жилье.

В ближайшие сутки из-за паводка в Иркутской области могут быть частично подтоплены еще два населенных пункта — села Ухтуй и Широково, сообщается на сайте МЧС России.

Согласно прогнозу ведомства, в селе Ухтуй может затопить 85 жилых домов (в них проживают более 240 человек), в Широково — до 70 домов (267 жителей).