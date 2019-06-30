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Пенсионер из Санкт-Петербурга приехал в Житковичский район погостить у родни и утонул на рыбалке
Источник материала: Tut.by
В Житковичском районе в реке Случь утонул 69-летний житель Санкт- Петербурга. Мужчина приехал в Беларусь погостить у родных. Подробности TUT.BY сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
В 6 утра пенсионер с родственником пошли на рыбалку. В какой-то момент рыбак упал с берега в воду и стал тонуть. Второй мужчина помочь ему не смог по состоянию здоровья.
Прибежавшие к месту происшествия родственники достали из воды уже тело утонувшего россиянина.
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В 6 утра пенсионер с родственником пошли на рыбалку. В какой-то момент рыбак упал с берега в воду и стал тонуть.
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