ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионер из Санкт-Петербурга приехал в Житковичский район погостить у родни и утонул на рыбалке

30.06.2019 22:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе в реке Случь утонул 69-летний житель Санкт- Петербурга. Мужчина приехал в Беларусь погостить у родных. Подробности TUT.BY сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

В 6 утра пенсионер с родственником пошли на рыбалку. В какой-то момент рыбак упал с берега в воду и стал тонуть. Второй мужчина помочь ему не смог по состоянию здоровья.

Прибежавшие к месту происшествия родственники достали из воды уже тело утонувшего россиянина.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 6 утра пенсионер с родственником пошли на рыбалку. В какой-то момент рыбак упал с берега в воду и стал тонуть.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП
  • Пенсионер из Санкт-Петербурга приехал в Житковичский район погостить у родни и утонул на рыбалке 22:17, Tut.by
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика