Пенсионер из Санкт-Петербурга приехал в Житковичский район погостить у родни и утонул на рыбалке

Источник материала: Tut.by

В Житковичском районе в реке Случь утонул 69-летний житель Санкт- Петербурга. Мужчина приехал в Беларусь погостить у родных. Подробности TUT.BY сообщил ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

В 6 утра пенсионер с родственником пошли на рыбалку. В какой-то момент рыбак упал с берега в воду и стал тонуть. Второй мужчина помочь ему не смог по состоянию здоровья.

Прибежавшие к месту происшествия родственники достали из воды уже тело утонувшего россиянина.