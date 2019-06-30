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В Витебском районе в карьере сгорел экскаватор. Подозревают, что его кто-то поджег
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел ночью 1 июля в карьере возле садового товарищества «Рассвет» вблизи деревни Княжица Витебского района,
Когда на место прибыли спасатели, экскаватор горел открытым пламенем. Повреждены моторный отсек и кабина.
По версии пожарных, причиной пожара стал поджог. Проводится проверка, виновных ищут.
Спецтехника принадлежала предприятию «Витебскводтранс».
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Спецтехника принадлежала предприятию «Витебскводтранс» филиала РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь».
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