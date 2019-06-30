В Техасе частный самолет врезался в здание, 10 человек погибли

Источник материала: Tut.by

Десять человек погибли 30 июня при крушении небольшого двухмоторного самолета Beechcraft BE-350 King Air в аэропорту города Эддисон в штате Техас. Об этом сообщает AP.



Фото: @LynnanneFOX4 / Twitter

Самолет вылетал в город Сент-Питерсберг во Флориде. Проблемы начались во время взлета: он не смог набрать высоту и врезался в ангар после чего загорелся, сказали очевидцы.

Власти подтвердили гибель всех людей на борту. По словам вице-председателя Национального совета по безопасности на транспорте Брюса Ландсберга, пока рано говорить о причинах аварии.

Он добавил, что их установят после расследования. Телеканал CBS DFW сообщил со ссылкой на власти, что предварительный отчет о происшествии опубликуют в течение двух недель.

В городе создали штаб помощи родным и близким тех, кто погиб при крушении.