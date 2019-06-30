В глусском лесу заблудились трое пенсионеров: пошли за черникой и пропали

Источник материала: Tut.by

В Глусском лесу 30 июня искали троих пенсионеров, сообщили в МЧС. Мужчина и две женщины, которым более 70 лет, отправились за черникой.

С просьбой помочь найти пенсионеров к спасателям обратились в 14.15. Две женщины — 71-летняя бобруйчанка и 77-летняя жительница Светлогорска, — а также 76-летний пенсионер из Бобруйска пошли в лес около деревни Евсеевичи в 12.00 — и заблудились.

На поиски отправились спасатели, милиционеры, работники лесхоза. В 15.57 пенсионеры были обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались.