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В глусском лесу заблудились трое пенсионеров: пошли за черникой и пропали
Источник материала: Tut.by
В Глусском лесу 30 июня искали троих пенсионеров,
С просьбой помочь найти пенсионеров к спасателям обратились в 14.15. Две женщины — 71-летняя бобруйчанка и 77-летняя жительница Светлогорска, — а также 76-летний пенсионер из Бобруйска пошли в лес около деревни Евсеевичи в 12.00 — и заблудились.
На поиски отправились спасатели, милиционеры, работники лесхоза. В 15.57 пенсионеры были обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались.
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Мужчину и двоих женщин нашли за час.
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