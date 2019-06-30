В Пинске бесправник на мотоцикле влетел в дорожный знак

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, около полудня 29 июня 28-летний пинчанин, управляя мотоциклом «Сузуки GSX600F» (не имея права управления), двигался по улице 2-й Долинской. Вблизи дома № 39 бесправник не учел особенности технической характеристики транспортного средства, не справился с управлением мотоцикла, выехал за пределы дороги и совершил столкновение со стойкой дорожного знака. В результате ДТП мотоциклист с различными травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.