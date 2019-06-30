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В Пинске в ДТП попал неспешившийся на «зебре» велосипедист

01.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске в ДТП попал неспешившийся на «зебре» велосипедист
По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29 июня около половины десятого вечера 39-летний пинчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по крайней левой полосе ул. 60 лет Октября и совершил наезд на 51-летнего местного жителя, который на велосипеде пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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