В Пинске в ДТП попал неспешившийся на «зебре» велосипедист

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 29 июня около половины десятого вечера 39-летний пинчанин, управляя автомобилем «Тойота», двигался по крайней левой полосе ул. 60 лет Октября и совершил наезд на 51-летнего местного жителя, который на велосипеде пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. По факту ДТП проводится проверка.