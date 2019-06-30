Ушла в лес шесть дней назад. В Лельчицком районе никак не найдут заблудившуюся женщину

Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе уже почти неделю ищут пропавшую в лесу жительницу деревни Дуброва.

67-летняя женщина ушла в лес утром 25 июня и до сих пор не вернулась.

Пропавшую ищут работники милиции, МЧС и лесхоза — но пока поиски не увенчались успехом.

Местные рассказывают, что леса в тех местах ягодные, но болотистые и труднопроходимые.