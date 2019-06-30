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Ушла в лес шесть дней назад. В Лельчицком районе никак не найдут заблудившуюся женщину
Источник материала: Tut.by
В Лельчицком районе уже почти
67-летняя женщина ушла в лес утром 25 июня и до сих пор не вернулась.
Пропавшую ищут работники милиции, МЧС и лесхоза — но пока поиски не увенчались успехом.
Местные рассказывают, что леса в тех местах ягодные, но болотистые и труднопроходимые.
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В Лельчицком районе уже почти неделю ищут пропавшую в лесу жительницу деревни Дуброва.
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