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Ушла в лес шесть дней назад. В Лельчицком районе никак не найдут заблудившуюся женщину

01.07.2019 14:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе уже почти неделю ищут пропавшую в лесу жительницу деревни Дуброва.

67-летняя женщина ушла в лес утром 25 июня и до сих пор не вернулась.

Пропавшую ищут работники милиции, МЧС и лесхоза — но пока поиски не увенчались успехом.

Местные рассказывают, что леса в тех местах ягодные, но болотистые и труднопроходимые.

 
 
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В Лельчицком районе уже почти неделю ищут пропавшую в лесу жительницу деревни Дуброва.
 
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