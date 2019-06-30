На химзаводе в Гомеле воспламенилась сера, двое рабочих получили ожоги

Источник материала: Tut.by

На гомельском химзаводе двое рабочих получили ожоги 2−4 степеней, сообщил TUT.BY информированный источник. После наших вопросов представителям администрации на сайте предприятия появилась информация о произошедшем.

Оказывается, ЧП произошло еще утром 29 июня. В цехе серной кислоты № 2 на узле выгрузки комовой серы при открытии выгрузочного люка произошло воспламенение серы. В результате пострадали двое грузчиков — 54 и 61 лет.

Мужчины в больнице. Проводится расследование несчастного случая.