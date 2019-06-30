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Устанавливаются личности подростков, которые были очевидцами драки
01.07.2019 18:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливаются личности подростков, которые стали очевидцами причинения телесных повреждений на ул.Советской в г. Бресте в ночь с 30.06.2019 на 01.07.2019.
Контактные номера +375298093777, +375298245010
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ОВД администрации Ленинского района г.Бреста устанавливаются личности подростков, которые стали очевидцами причинения телесных повреждений на ул.Советской в...
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