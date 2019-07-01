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Из отсека шасси при посадке самолета в Лондоне выпал мертвый мужчина

01.07.2019 23:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе одного из домов в Лондоне нашли тело мужчины, который выпал из отсека шасси при посадке самолета Kenya Airways в аэропорту Хитроу. Об этом сообщает Скотленд-Ярд. Тело обнаружено в районе Клэпам на юге столицы Британии.

«На данный момент полиция считает, что мужчина был безбилетником и вывалился из отсека шасси», — указали в полиции. Его возраст и личность устанавливаются.

Следователи осмотрели самолет и обнаружили в отсеке шасси сумку, воду и продукты. Как пишет Daily Mail, самолет летел из Найроби, а пассажир замерз насмерть. Авиакомпания назвала смерть несчастным случаем и заявила, что сотрудничает с британскими и кенийскими властями. Издание напоминает, что в сентябре 2012 года 30-летний Жозе Матада из Мозамбика скончался после падения из отсека шасси самолета, следовавшего рейсом из Анголы в Хитроу.

В марте 2018 года в Уганде стюардесса Emirates умерла в больнице после того, как выпала из самолета в аэропорту Энтеббе. Она открыла аварийную дверь и выпала из самолета. В авиакомпании сообщили, что стюардесса «упала из открытой двери при подготовке самолета к посадке».

В турецком аэропорту Даламан в мае прошлого года умер 30-летний британец после того, как выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу. Эндрю Пол должен был улететь еще за три дня до происшествия, но потерял билет и с тех пор находился в аэропорту. Между экипажем и Полом возник конфликт. Командир воздушного судна приказал британцу покинуть самолет. Экипаж попытался выпроводить его из салона. Мужчина вцепился в дверь самолета, а потом упал на бетонное покрытие взлетно-посадочной полосы с высоты 15 м.

 
 
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Следователи осмотрели самолет и обнаружили в отсеке шасси сумку, воду и продукты.
 
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