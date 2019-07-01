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В Пинском районе местный житель обнаружил снаряд времён Великой Отечественной войны
02.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– В дежурную часть Пинского РОВД позвонил житель деревни Пинковичи и сообщил, что при проведении строительных работ на своем земельном участке он обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения снаряда незамедлительно был направлен наряд милиции и выставлен пост до прибытия саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526. В этот же день прибывшие на место происшествия саперы 76-миллиметровый артиллерийский снаряд уничтожили.
Напоминаем общие правила безопасности:
Мина не всегда похожа на мину, а граната – на гранату, большая часть опасных предметов кажутся безобидными. Бутылка с жидкостью вполне способна оказаться «стеклянной гранатой» с самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой около 1000°С.
Если вы нашли предмет, похожий на снаряд, мину, авиабомбу, гранату, ни в коем случае не трогайте его, не сдвигайте с места, не наносите по нему механических ударов, не разводите над ним костров, иначе может произойти взрыв.
Если вы обнаружили сами или увидели, что кто-то обнаружил взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить об этом своему участковому инспектору милиции или в Пинский городской или районный отделы внутренних дел по телефонам:
До прибытия представителей ОВД или МЧС не разрешайте никому подходить к взрывоопасному предмету и трогать его. Уничтожить этот предмет могут только специалисты-саперы в специально установленных местах.
Помните: элементарные меры предосторожности помогут спасти здоровье и жизнь вам и вашим близким.
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