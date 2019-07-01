В Пинском районе местный житель обнаружил снаряд времён Великой Отечественной войны

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– В дежурную часть Пинского РОВД позвонил житель деревни Пинковичи и сообщил, что при проведении строительных работ на своем земельном участке он обнаружил снаряд времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения снаряда незамедлительно был направлен наряд милиции и выставлен пост до прибытия саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526. В этот же день прибывшие на место происшествия саперы 76-миллиметровый артиллерийский снаряд уничтожили.

Напоминаем общие правила безопасности:

не трогайте незнакомые предметы: невзирая на длительное время, механические взрыватели могли сохраниться – некоторые детали боеприпасов сделаны из материалов, не подвергающихся коррозии (латунь, нержавеющая сталь);

даже части и осколки боеприпасов могут представлять опасность для жизни человека.

Мина не всегда похожа на мину, а граната – на гранату, большая часть опасных предметов кажутся безобидными. Бутылка с жидкостью вполне способна оказаться «стеклянной гранатой» с самовоспламеняющейся на воздухе горючей смесью, температура горения которой около 1000°С.

Если вы нашли предмет, похожий на снаряд, мину, авиабомбу, гранату, ни в коем случае не трогайте его, не сдвигайте с места, не наносите по нему механических ударов, не разводите над ним костров, иначе может произойти взрыв.

Если вы обнаружили сами или увидели, что кто-то обнаружил взрывоопасный предмет, необходимо немедленно сообщить об этом своему участковому инспектору милиции или в Пинский городской или районный отделы внутренних дел по телефонам:

ГОВД – 102, 31-28-00 ;

; РОВД – 139, 31-20-00 ;

; или в Пинский горрайотдел по ЧС – 101, 63-32-01, 63-32-02 ,

, или в военный комиссариат города Пинска и Пинского района – 32-27-21 ,

, или в администрацию предприятия, школы, сельсовет, указать точное местонахождение предполагаемого взрывоопасного предмета, свои контактные телефоны и домашний адрес.

До прибытия представителей ОВД или МЧС не разрешайте никому подходить к взрывоопасному предмету и трогать его. Уничтожить этот предмет могут только специалисты-саперы в специально установленных местах.

Помните: элементарные меры предосторожности помогут спасти здоровье и жизнь вам и вашим близким.