В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей

Источник материала: Полесская правда

Вечером в понедельник, 1 июля, по Беларуси прошли грозовые фронты, сопровождавшиеся порывистым ветром до 29 м/с, проливным дождем и градом. Из-за непогоды в Пинске оказались поваленными заборы и деревья, которые повреждали автомобили. Отмечались случаи, когда с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты.



По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19.02 на перегоне ст. Пинск – ст. Юхновичи пришлось остановиться дизелю Брест — Лунинец из-за упавшего на железнодорожный путь дерева. Пассажиры совместно с поездной бригадой убрали дерево с путей, и уже в 19.28 поезд последовал по маршруту.

По данным «Белэнерго», в Брестской области периодически нарушалось электроснабжение населенных пунктов. В целом по республике 1 июля в течение суток были зарегистрированы временные нарушения электроснабжения в 1011 населенных пунктах. По состоянию на 6.00 2 июля работы по устранению последствий стихии ведутся в 516 населенных пунктах, восстанавливается электроснабжение 156 ферм.

Видео: Град выпал в деревне Кончицы Пинского района.











Видео: Упавшее на проезжую часть дерево. Улица 60 лет Октября.







































