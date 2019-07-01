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В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей

02.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Вечером в понедельник, 1 июля, по Беларуси прошли грозовые фронты, сопровождавшиеся порывистым ветром до 29 м/с, проливным дождем и градом. Из-за непогоды в Пинске оказались поваленными заборы и деревья, которые повреждали автомобили. Отмечались случаи, когда с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты.

В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
По информации Брестского отделения Белорусской железной дороги, в 19.02 на перегоне ст. Пинск – ст. Юхновичи пришлось остановиться дизелю Брест — Лунинец из-за упавшего на железнодорожный путь дерева. Пассажиры совместно с поездной бригадой убрали дерево с путей, и уже в 19.28 поезд последовал по маршруту.

По данным «Белэнерго», в Брестской области периодически нарушалось электроснабжение населенных пунктов. В целом по республике 1 июля в течение суток были зарегистрированы временные нарушения электроснабжения в 1011 населенных пунктах. По состоянию на 6.00 2 июля работы по устранению последствий стихии ведутся в 516 населенных пунктах, восстанавливается электроснабжение 156 ферм.

Видео: Град выпал в деревне Кончицы Пинского района.


В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей

Видео: Упавшее на проезжую часть дерево. Улица 60 лет Октября.


В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей


В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
 В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей

Использовано фото и видео из групп Zello «Пинск ГАИ» и Пинск ッ Pinsk is love

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