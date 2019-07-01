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В Пинске шквал валил деревья и заборы, срывал рекламные щиты, а в Пинском районе пассажиры дизеля помогли убрать дерево с путей
02.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вечером в понедельник, 1 июля, по Беларуси прошли грозовые фронты, сопровождавшиеся порывистым ветром до 29 м/с, проливным дождем и градом. Из-за непогоды в Пинске оказались поваленными заборы и деревья, которые повреждали автомобили. Отмечались случаи, когда с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты.
По данным «Белэнерго», в Брестской области периодически нарушалось электроснабжение населенных пунктов. В целом по республике 1 июля в течение суток были зарегистрированы временные нарушения электроснабжения в 1011 населенных пунктах. По состоянию на 6.00 2 июля работы по устранению последствий стихии ведутся в 516 населенных пунктах, восстанавливается электроснабжение 156 ферм.
Видео: Град выпал в деревне Кончицы Пинского района.
Видео: Упавшее на проезжую часть дерево. Улица 60 лет Октября.
Использовано фото и видео из групп
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