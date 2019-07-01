В Пинском районе шквалистый ветер повалил почти 40 деревьев и повредил кровли жилых домов и сельхозобъектов

Источник материала: Полесская правда

Во второй половине дня 1 июля над Пинщиной прошел грозовой фронт, сопровождающийся проливным дождем, градом и сильным ветром с порывами до 29 метров в секунду. На данный момент в районе продолжается ликвидация последствий урагана.

Напомним, из-за непогоды в Пинске оказались поваленными заборы и деревья, которые повреждали автомобили. Отмечались случаи, когда с домов срывало куски кровли, падали рекламные щиты. А в деревне Домашицы разряд молнии стал причиной пожара в жилом доме.

По оперативной информации Пинского ГРОЧС, в результате стихии в районе перебои с электричеством были в около 40 населенных пунктов, 9 молочно-товарных и животноводческих ферм, отключено 806 трансформаторных подстанций. По состоянию на 6.00 2 июля, электроснабжение полностью восстановлено. На выезде работали 10 аварийных бригад РЭС, было задействовано 10 единиц техники и 40 человек.

В районе упавшими деревьями были частично перекрыты автодороги в Дубое, Кончицах, Федорах, Паре. Всего было зафиксировано 37 случаев падения деревьев. К счастью, пострадавших людей вследствие падения деревьев нет, однако деревья повредили 14 автомобилей.

От шквалистого ветра повреждены кровли сельхозобъектов в ОАО «Пинскрайагросервис», ОАО «Плещицы», УП «Кончицы-агро», ОАО «Валище», филиале «Невель», ОАО «Новодворское-агро», ОАО «Молотвичи», ОАО «Ласицк». На данный момент устанавливается полный ущерб, нанесенный стихией сельхозпредприятиям и жителям частных подворий Пинского района. Например, только на территории Новодворского сельсовета шквал повредил 4 жилых дома, частично сорвав шифер с их кровель.

На ликвидации последствий урагана было задействовано 13 единиц техники и 72 сотрудника Пинского ГРОЧС.