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В Пинском районе шквалистый ветер повалил почти 40 деревьев и повредил кровли жилых домов и сельхозобъектов
02.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во второй половине дня 1 июля над Пинщиной прошел грозовой фронт, сопровождающийся проливным дождем, градом и сильным ветром с порывами до 29 метров в секунду. На данный момент в районе продолжается ликвидация последствий урагана.
Напомним,
По оперативной информации Пинского ГРОЧС, в результате стихии в районе перебои с электричеством были в около 40 населенных пунктов, 9 молочно-товарных и животноводческих ферм, отключено 806 трансформаторных подстанций. По состоянию на 6.00 2 июля, электроснабжение полностью восстановлено. На выезде работали 10 аварийных бригад РЭС, было задействовано 10 единиц техники и 40 человек.
В районе упавшими деревьями были частично перекрыты автодороги в Дубое, Кончицах, Федорах, Паре. Всего было зафиксировано 37 случаев падения деревьев. К счастью, пострадавших людей вследствие падения деревьев нет, однако деревья повредили 14 автомобилей.
От шквалистого ветра повреждены кровли сельхозобъектов в ОАО «Пинскрайагросервис», ОАО «Плещицы», УП «Кончицы-агро», ОАО «Валище», филиале «Невель», ОАО «Новодворское-агро», ОАО «Молотвичи», ОАО «Ласицк». На данный момент устанавливается полный ущерб, нанесенный стихией сельхозпредприятиям и жителям частных подворий Пинского района. Например, только на территории Новодворского сельсовета шквал повредил 4 жилых дома, частично сорвав шифер с их кровель.
На ликвидации последствий урагана было задействовано 13 единиц техники и 72 сотрудника Пинского ГРОЧС.
Напомним,
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