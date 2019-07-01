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В Браславе пьяный мужчина исколол шампуром чужую машину
Источник материала: Tut.by
В Браславе хулиган повредил чужой автомобиль и разбил окна в соседском доме,
36-летний житель Браслава до самого утра отдыхал в одном из местных кафе. Добраться домой выпивший мужчина не мог и попросил подвезти его случайного человека. Возле своего жилья пассажир предложил водителю подождать, пока он расплатится.
Однако в качестве оплаты пассажир предложил… шампур с шашлыком. Такой расчет не устроил водителя, и между мужчинами завязалась перепалка. Когда у попутчика закончились слова, он проткнул шампуром крышу машины. Водитель испугался и убежал, а пассажир продолжил срывать зло на иномарке.
Затем мужчина пошел домой. Там он не застал сожительницу и отправился ее искать. По дороге его внимание привлек дом соседки. Хулиган стал бросать камни в окна жилья и разбил пять стеклопакетов. Хозяйка вызвала милицию.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ущерб владельцу испорченной машины и хозяйке дома с разбитыми окнами — почти 600 рублей.
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Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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