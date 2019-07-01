В Браславе пьяный мужчина исколол шампуром чужую машину

Источник материала: Tut.by

В Браславе хулиган повредил чужой автомобиль и разбил окна в соседском доме, сообщает милиция региона.

36-летний житель Браслава до самого утра отдыхал в одном из местных кафе. Добраться домой выпивший мужчина не мог и попросил подвезти его случайного человека. Возле своего жилья пассажир предложил водителю подождать, пока он расплатится.

Однако в качестве оплаты пассажир предложил… шампур с шашлыком. Такой расчет не устроил водителя, и между мужчинами завязалась перепалка. Когда у попутчика закончились слова, он проткнул шампуром крышу машины. Водитель испугался и убежал, а пассажир продолжил срывать зло на иномарке.

Затем мужчина пошел домой. Там он не застал сожительницу и отправился ее искать. По дороге его внимание привлек дом соседки. Хулиган стал бросать камни в окна жилья и разбил пять стеклопакетов. Хозяйка вызвала милицию.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ущерб владельцу испорченной машины и хозяйке дома с разбитыми окнами — почти 600 рублей.