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В Лиде продавец-консультант, работая в салоне мобильной связи, присвоила себе пять мобильных телефонов
02.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Продавец-консультант одного из салонов мобильной связи за время работы, с декабря 2018-го года по апрель 2019-го, присвоила пять мобильных телефонов на общую сумму 7404 рубля.
Возбуждено уголовное дело по статье 211 части 3 «Присвоение либо растрата».
Действия, предусмотренные этой статьей, влекут наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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В Лиде продавец-консультант, работая в салоне мобильной связи, присвоила себе пять мобильных телефонов
Продавец-консультант одного из салонов мобильной связи за время работы, с декабря 2018-го года по апрель 2019-го, присвоила пять мобильных телефонов на общую сумму 7404...
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