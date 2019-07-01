В Лиде продавец-консультант, работая в салоне мобильной связи, присвоила себе пять мобильных телефонов

Источник материала: Вороновская газета





Продавец-консультант одного из салонов мобильной связи за время работы, с декабря 2018-го года по апрель 2019-го, присвоила пять мобильных телефонов на общую сумму 7404 рубля.

Возбуждено уголовное дело по статье 211 части 3 «Присвоение либо растрата».

Действия, предусмотренные этой статьей, влекут наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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