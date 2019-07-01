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Четырнадцать российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

02.07.2019 16:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.

В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Подробности устанавливаются.

 
 
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Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.
 
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