Четырнадцать российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Источник материала: Tut.by

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.

Очаг возгорания был ликвидирован самоотверженными действиями команды, добавили в военном ведомстве.

В настоящее время аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Подробности устанавливаются.