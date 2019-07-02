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В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Источник материала: Tut.by
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в российском Кургане. Инцидент произошел в общежитии, сообщили в среду
«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», — сказали в ЕДДС, отметив, что ребенок принес его с улицы.
Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.
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Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.
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