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В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

03.07.2019 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в российском Кургане. Инцидент произошел в общежитии, сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», — сказали в ЕДДС, отметив, что ребенок принес его с улицы.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.

 
 
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Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.
 
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