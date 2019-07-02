В России ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Источник материала: Tut.by

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в российском Кургане. Инцидент произошел в общежитии, сообщили в среду ТАСС в дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», — сказали в ЕДДС, отметив, что ребенок принес его с улицы.

Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.