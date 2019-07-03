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ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

04.07.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Возможно, сегодняшний салют оказался несколько мощнее, чем ожидалось. Некоторые минчане сообщают об окнах, выбитых взрывной волной. Пока точно непонятно, что произошло, но повреждения налицо. Пострадал как минимум спорткомплекс «Динамо».

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

Минчанин Денис, присутствовавший на параде, рассказывает, что один из залпов был особенно мощным — возможно, тогда и лопнули стекла как минимум в двух пролетах.

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

Минчане сообщают, что стекла выбило также в некоторых жилых домах.

По нашей информации, пострадал парень, у него осколком порезана нога.

На видео с места пуска виден низкий разрыв, слышны звон стекла и крики.

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

Возможно, нештатно сработал не один заряд, люди сообщают о сильных разрывах низко над землей.

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

По словам очевидцев, еще одна пострадавшая — женщина лет 50. Информация о том, что ее спасти не удалось, не подтверждена.

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

ЧП во время салюта в Минске: выбиты стекла, есть пострадавшие

 
 
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  Возможно, сегодняшний салют оказался несколько мощнее, чем ожидалось. Некоторые минчане сообщают об окнах, выбитых взрывной волной. Пока точно непонятно, что...
 
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