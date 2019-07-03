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В Шумилинском районе произошел серьезный пожар в сенохранилище. Сгорели 50 тонн сена

04.07.2019 10:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожар произошел рано утром 3 июля на сельхозпредприятии «Ловжанское» в деревне Мазурино Шумилинского района. Сгорело 50 тонн сена, еще 150 тонн — повреждено огнем, сообщает МЧС.


В сенохранилище находилось около 300 тонн сена в рулонах. На объекте дежурили два сторожа, один из них и обнаружил пожар во время обхода территории.

Огонь частично уничтожил кровлю здания и 50 тонн сена (это около 100 рулонов). Приблизительно 150 тонн повреждено. Спасти удалось 100 тонн сена.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, причина пожара и виновные в нем.


 
 
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