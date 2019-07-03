|
В Шумилинском районе произошел серьезный пожар в сенохранилище. Сгорели 50 тонн сена
Источник материала: Tut.by
Пожар произошел рано утром 3 июля на сельхозпредприятии «Ловжанское» в деревне Мазурино Шумилинского района. Сгорело 50 тонн сена, еще 150 тонн — повреждено огнем,
В сенохранилище находилось около 300 тонн сена в рулонах. На объекте дежурили два сторожа, один из них и обнаружил пожар во время обхода территории.
Огонь частично уничтожил кровлю здания и 50 тонн сена (это около 100 рулонов). Приблизительно 150 тонн повреждено. Спасти удалось 100 тонн сена.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, причина пожара и виновные в нем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сенохранилище находилось около 300 тонн сена в рулонах.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)